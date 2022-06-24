الامارات | الاتحاد المصري يبدي حسن النية لاستعادة كيروش

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري يبدي حسن النية لاستعادة كيروش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بادر اتحاد الكرة المصري، بخطوة حُسن نية مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، من أجل الاتفاق معه لتولي قيادة المنتخب الوطني مجدداً خلفا للمدرب الوطني إيهاب جلال والذي تمت إقالته بعد أقل من شهرين على تعيينه مدربا للفراعنة.

وكشف الإعلامي احمد شوبير بأن اتحاد الكرة أرسل للمدرب البرتغالي بقية المستحقات المتأخرة له لدى اتحاد الكرة خلال فترة ولايته الأولى والتي رفض رئيس اتحاد الكرة، جمال علام منحها له عقب انفصالهما في ابريل الماضي.

وقال شوبير: "كيروش اشتكى خلال مفاوضاته مع عضو مجلس الإدارة حازم إمام لعودته لقيادة تدريب المنتخب الوطني برفض رئيس الاتحاد صرف بقية مستحقاته المالية هو وجهازه المعاون، ولكن امام تدخل وسهل مهمة حصول المدرب على جميع مستحقاته المالية".

وأضاف: "هذه الخطوة حسنت كثيراً من علاقات كيروش مع اتحاد الكرة المصري وربما يوافق المدرب البرتغالي على تولي مهمة تدريب المنتخب الوطني، اذ طلب ثلاثة أيام مهلة قبل حسم موقفه النهائي من العرض المصري".

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