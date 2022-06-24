الامارات | "غودولفين" يطلب لقب "كرايتريون ستيكس" البريطاني بسرعة "آرت دوفال"

شكرا لقرائتكم خبر عن "غودولفين" يطلب لقب "كرايتريون ستيكس" البريطاني بسرعة "آرت دوفال" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينشد "آرت دوفال" بشعار "غودولفين" وإشراف المدرب شارلي آبلبي، لقب سباق "كرايتريون ستيكس" المخصص لخيول "جروب3" لمسافة 1400 متر عشبي، المقام غداً السبت على مضمار "نيوماركت" البريطاني العريق.

ويطمح "آرت دوفال" إلى مواصلة بدايته الواعدة للموسم الأوروبي، حين يتجه جواد الست سنوات في "نيوماركت" للمنافسة على مسافة أقصر وذلك للمرة الثانية في مسيرته، بعد أن سجل الفوز على ذات المسافة في أغسطس 2018 على مضمار "سانداون بارك".

وعلق مدرب غودولفين شارلي آبلبي على حظوظ "آرت دوفال" بقوله في تصريحات صحافية: "نتطلع لعودة (آرت دو فال) للمنافسة على مسافة سبعة فيرلونغ (1400 متر)، بعد أن ركض بشكل جيد في مضمار يورك في مشاركته الأخيرة، حين أظهر أن الركض على هذه المسافة تناسبه".



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