شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة مصر المفتوحة للسامبو بمشاركة 500 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح، انطلاق فعاليات بطولة مصر المفتوحة للسامبو في الصالة الدولية بنادي اتحاد الشرطة الرياضي بالقاهرة. بمشاركة 500 لاعب ولاعبة.

وقال محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج إن اللجنة العليا للسامبو برئاسة كابتن مريم يحي وهي أحد لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسنيج استعدت بشكل جيد لإقامة ذلك الحدث الذي يستمر حتى 28 يونيو الجاري.

وتابع أن رياضة السامبو تشهد المزيد من عملية الانتشار وتعد بطولة مصر المفتوحة للسامبو خير دليل على ذلك من زيادة أعداد المشاركين.

وكان الاتحاد الدولي للسامبو عقد دورة تدريبية للمدربين والحكام في القاهرة في أواخر شهر مايو الماضي في المركز الأوليمبي لتدريب المنتخبات الوطنية وذلك بحضور قيادات وخبراء الاتحاد الدولي للعبة.

وقال محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج إن الدورة التدريبية للمدربين والحكام تقام في القاهرة بمشاركة 100 مدرب من 12 دولة من ضمنهم 50 مدرب وحكم مصري، ونجحت مصر في استضافة ذلك الحدث الدولي على أرض مصر لما تمتلكه مصر من إمكانيات ومنشٱت رياضية متطورة قادرة على استضافة كافة الأحداث الرياضية العالمية.

وكشف محمد صبيح إن الدورة التدريبية للحكام والمدربين نجحت في تحقيق هدفها عبر صقل مواهب جميع المدربين والحكام استعدادا للاستحقاقات المقبلة كما أنها تعد فرصة لا تعوض للمدربين والحكام المصريين من أجل حصولهم على شهادات من الاتحاد الدولي الأمر الذي يعزز من مكانة مصر وقدرتها على المشاركة بالحكام المصريين في البطولات الدولية والقارية.