شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يبدأ التخطيط لموقعة بيراميدز بكأس مصر من خلال مباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ سامى قمصان، المدير الفني المؤقت للنادى الأهلى، دراسة مباريات فريق بيراميدز في الدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى قبل ملاقاته بكأس مصر والمقرر لها الاحد المقبل وذلك لحصد تذكرة التأهل لنصف نهائى البطولة.
وكان الأهلي قد نجح في الفوز على إنبي في دور الـ16 من نسخة العام الماضي بهدف وحيد، فيما تأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.
يبدأ فريق الأهلي اليوم ،الجمعة، الااستعداد لمواجهة بيراميدز المقرر لها بعد غد ، الأحد، في ربع نهائي النسخة القديمة من بطولة كأس مصر ويتدرب الأهلي اليوم بعدما حصل على راحة سلبية أمس عقب مباراة غزل المحلة التى أقيمت مساء الأربعاء الماضي في الدوري والتى فاز فيها المارد الأحمر بهدفين لهدف.
على صعيد متصل ، وجه سامي قمصان، القائم بأعمال المدير الفني للأهلي الشكر للاعبين على إصرارهم على تحقيق الفوز أمام غزل المحلة، وأكد قمصان خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن لاعبي الأهلي بذلوا مجهودًا كبيرًا للعودة للمباراة بعد التعادل وتحقيق الفوز.
وأضاف قمصان: معظم فرق الدوري تقدم مستويات متقاربة، وفريق غزل المحلة لم يخض مباريات رسمية منذ يوم ٢٨ مايو، ومع ذلك عانى بدنيًّا، وهذا ما يواجه لاعبي الأهلي نتيجة للإصابات بسبب ضغط المباريات.
وشدد قمصان على أن هناك حالة من التركيز الشديد يتحلى بها اللاعبون والجهاز الفني لتفادي أي أخطاء فنية سابقة، وكذلك لتحقيق الفوز وحصد كافة النقاط في الدوري، من أجل الاستمرار في المنافسة وتحقيق اللقب ، وأشار قمصان إلى أنه يبذل قصارى جهده في قيادة الفريق خلال هذه الفترة، ويسعى للتركيز وبذل أقصى جهده لتحقيق الفوز في كل مباراة وعدم التفريط في أي نقاط.