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فوز منتخب شابات اليد أمام بولندا فى إنطلاق بطولة العالم بسلوفينيا

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القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب شابات كرة اليد مواليد 2002 على نظيره البولندى بنتيجة 27/25  فى ثان مواجهات بطولة العالم المقامة فى سلوفينيا و تستمر حتى 3 يوليو القادم .

 

منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التي تضم مصر و المجر و بولندا و امريكا 

 

منتخب مصر يلتقي غدا السبت مع أمريكا الساعة 8.30. 

 

ويضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى للمنتخب الوطنى للشابات مواليد 2002: رامي عبد اللطيف مدير فني - وليد أبو العطا مدرب عام - أبو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - إيمان مرجان مدير إداري - دكتورة منة الله بدوي أخصائي علاج طبيعي.

 

وتضم قائمة أسماء لاعبات منتخبنا الوطنى للشابات: منة الله سيد - ياسمين جمال - امينة هشام  - مريم يحيى - نهى ايمن - لوجى عبيد - سارة يحيى - يارا هانى - مريم عمر - نادين طارق - ملك طلعت - الاء صابر - جنا صلاح - شهد حسام - مريم اسامة - مايا وائل.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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