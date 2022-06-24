شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيزات طبية دقيقة لبعثة مصر في وهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهت اللجنة الطبية المرافقة لبعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية، من تجهيز المقر الطبي وبدء استقبال اللاعبين وأفراد البعثة للاطمئنان عليهم طبيا ومتابعة حالتهم الصحية استعدادا لخوض منافسات الدورة.

وتشارك مصر ببعثة 184 لاعبا ولاعبة في 19 رياضة مختلفة بدورة ألعاب البحر المتوسط، والتي تقام في مدينة وهران بالجزائر خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 5 يوليو المقبل.

وتم تجهيز مقر العيادة الطبية بكافة الأجهزة والمعدات والأدوية لاستقبال الحالات من بين أفراد البعثة وكذلك متابعة اللاعبين في المنافسات بالصالات والملاعب المختلفة، وتوفير رعاية طبية على أعلى مستوى.

وتضم البعثة الطبية الدكتور حسن كمال رئيس البعثة الطبية ورئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية والدكتور أحمد مسعد والدكتور أحمد سعودي والدكتور بيير أميل والدكتورة أماني عبدالفتاح والدكتور محمد الجمال أخصائي تأهيل وعلاج طبيعي والدكتورة سمر علي عبد الرحيم أخصائي تأهيل وعلاج طبيعي.