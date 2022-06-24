شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف لاعبا فى بطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح، انطلاق بطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسينج خلال الفترة من 24 إلى 28 يونيو الجاري في الصالة الدولية بنادي اتحاد الشرطة الرياضي بالقاهرة.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن بطولة مصر المفتوحة تشهد أكثر من 6 آلاف لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والمحافظات وتقام لجميع المراحل السنية بداية من 5 سنوات حتى 55 سنة.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن البطولة تشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين وهو الأمر الذي يؤكد على سير الاتحاد في الاتجاه الصحيح بعد زيادة قاعدة مشاركة اللاعبين في مختلف محافظات الجمهورية وداخل الأندية ومراكز الشباب والأكاديميات.

واستطرد محمد صبيح، أن الموسم الرياضي الحالي الذي شارف على الانتهاء شهد إقامة العديد من البطولات والمشاركة في البطولات العربية والقارية والدولية وحقق فيها المنتخب نجاحات كبيرة، متعهدا باستمرار تلك الإنجازات في الموسم الجديد.