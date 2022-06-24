شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم مرعى يعود لناديه السابق فى دورى السلة الكورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عاد عاصم مرعى لاعب منتخب السلة إلى ناديه السابق فى الدورى الكورى شانجون ساكرز الكوري بعد أن انتهى تعاقده مع النادى الكورى بنهاية الموسم المنقضى.

وكان عاصم مرعى يلعب فى الدورى الكورى لنادى تشانجوون ساكرز ، وانتهى تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم، وخضع للتدريبات مع فريق كرة السلة بنادى الزمالك، على أن يخوض معهم البطولة الأفريقية التي أقيمت برواندا، لكن تخلف عن السفر معهم بسبب عدم إنهاء أوراق سفره.

كان عاصم مرعى قال فى تصريحات خاصة ان وجود والده فى الزمالك يمنعه من الانضمام للفريق الأبيض، خاصة وأن فكرة تواجده مع والده في الفريق قد تكون غير مقبولة لدى بعض للاعبين، لكن قد تكون على العكس الموسم المقبل، وقال مرعى أن عدم مشاركته مع الزمالك فى بطولة البال يرجع إلى بعض الاوراق الخاصة بزوجته .