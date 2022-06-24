شكرا لقرائتكم خبر عن أدار مباراة القمة 117..من هو كوفاكس حكم الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية عن طاقم تحكيم مباراة الأهلى وبيراميدز التى تجمع الفريقين فى ربع نهائي بطولة كأس مصر المقرر لها بعد غد الأحد 26 يونيو الجارى.

يدير المباراة الروماني استفان كوفاكس ، ومعه مساعد أول : الروماني مارينسكو فاسيليم فلورين ، و مساعد ثان :الروماني أرتين ميهاي أوفيديو ، الحكم الرابع : الروماني تشيفوليت أندريه فلورين ، فار: المجري بوغنار تاماس ، والمجري بيرك بالاز

نرصد أهم المعلومات عن الروماني كوفاكس :

-يبلغ من العمر 36عاما حيث أنه من مواليد 16 سبتمبر 1984

-حصل على الشارة الدولية فى عام 2010

-أدار عدة مباريات هامة فى أوربا منها السيتى وأتلتيكو مدريد و السيسى والريال ، بالإضافة الى نابولي و برشلونة.

-مباراة الأهلى وبيراميدز تعد الظهور الثانى له مع الفرق المصرية ، حيث سبق وأدار مباراة الأهلى والزمالك فى القمة 117 التى أقيمت مارس 2019، وانتهت بالتعادل السلبي.

وشهدت مباراة الاهلى والزمالك إشهار عدد كبير من الكروت الصفراء وصلت الى 8 انذارات.

ومن المقرر ان يقوم طاقم التحكيم بمعاينة ستاد القاهرة غدا السبت قبل المباراة بـ 24 ساعة