شكرا لقرائتكم خبر عن أون سبورتس تنقل منافسات دورة العاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنقل قنوات أون تايم سبورتس منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام فى الجزائر فى الفترة من 25 يونيو الجارى وحتى 5 يوليو المقبل بمشاركة البعثة المصرية.

وأعلنت قنوات أون تايم سبورت عبر صفحتها الرسمية عن نقلها لمنافسات الدورة والتى تنطلق غدا .

وتنطلق غدا السبت منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط فى نسختها ال 19 والتى تقام بمدينة وهران الجزائرية، وتستمر حتى 5 يوليو القادم.

وتشارك مصر فى الدورة بعدد 19 رياضة مختلفة ، باجمالى 183 لاعب ولاعبة ، مقسمين إلى 114 لاعب و 63 لاعبة فى ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3 3xوالملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن المشاركة اتحادات السباحة والدراجات وكرة القدم .

ومن المقرر ان تقوم فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه، والبطل الأولمبي سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو بحمل علم مصر في حفل افتتاح البطولة المقرر له يوم غدا السبت ، بعد أن تم اختيارهما من جانب اللجنة الأولمبية.

بعد اجتماع عبد العزيز غنيم مع الدكتور الباسل عبد الله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة في حضور المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، والذي رافق البعثة من القاهرة إلى وهران وتواجد في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، من أجل مناقشة الأسماء المرشحة لحمل علم مصر في حفل الافتتاح.

حيث تنص لوائح اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط على أن يحمل علم كل دولة في حفل الافتتاح لاعب ولاعبة.

ووصلت البعثة المصرية إلى الجزائر أمس الخميس وتم استقبالها من جانب اللجنة المنظمة وسط حفاوة الاستقبال حيث حضرت بعثة مصر للجزائر على متن طائرة خاصة تم توفيرها لنقل البعثة التي تضم 289 فردا بينهم 183 لاعب و106 أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في رحلة استمرت لمدة أربعة ساعات

تواجد مع البعثة من القاهرة المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث