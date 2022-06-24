شكرا لقرائتكم خبر عن 18 دولة تؤكد المشاركة فى بطولة مصر الدولية لرجال الجولف فى الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت 18 دولة مشاركتها فى بطولة مصر الدولية للجولف للرجال المقرر اقامتها خلال الفترة من 29 يونيو الجارى إلى 4 يوليو المقبل بمدينة الغردقة.

والدول التى اكدت مشاركتها هى انجلترا وفرنسا وكندا وكازاخستان والسعودية والامارات وقطر وسلطنة عمان وباكستان والبحرين ولبنان والكويت والمغرب والاردن وتونس والسودان والعراق بالاضافة الى مصر البلد المضيف .

يشارك فى المنافسات ما يقرب من 70 لاعبا .

وتضم قائمة البطولة لاعبى منتخب مصر الوطنى دين نعيم وعبد المنعم الشافعى ومحمد ابو العلا وعمر محفوظ وأحمد مصيلحى بالإضافة إلى أحد اللاعبين الناشئين الذى سيتم اختياره من جانب اتحاد الجولف على حسب نتائج بطولة مصر الدولية للناشئين التى تختتم غدا السبت وذلك لإكساب الناشئين مبكرا خبرات من خلال اللعب فى بطولات دولية كبرى قوية .

وتعد بطولة مصر الدولية للجولف للرجال اقدم بطولة فى منطقة الشرق الأوسط وكانت ذات صفة دولية منذ انطلاقها فى عام1921 منذ 101 عاما ولكن غابت عنها المشاركة الدولية لفترة ليست بالقصيرة وانحصرت المشاركة فيها من اللاعبين المحليين فقط وعدد محدود جدا من الاجانب الى نجح مجلس إدارة اتحاد الجولف برئاسة أيمن حسين فى اعادة الصفة الدولية لها مرة اخرى هذا العام وإدراجها ضمن التصنيف الدولى للجولف لتعود الى سابق عهدها مجددا.

ويستهدف إتحاد الجولف توفير فرصة احتكاك قوية للاعبى المتتخب الوطنى ضمن برنامج الاستعداد لدورة الالعاب الأوليمبية باريس 2024 وبطولة العالم فى فرنسا مطلع سبتمبر المقبل والبطولة الأفريقية فى مصر نهاية سبتمبر المقبل والبطولة العربية فى تونس نوفمبر المقبل.

كما ينفذ اتحاد الجولف خطته الطموح فى تنشيط سياحة الجولف وجعل مصر احدى مراكز الجولف العالمية رياضيا وسياحيا من خلال تنظيم واستضافة البطولات الدولية والعالمية الكبرى والقاء الضوء على ملاعب الجولف المصرية.