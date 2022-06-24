شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب محمود حمدي حارس مرمى فيوتشر عن مباراة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب محمود حمدي حارس مرمى فيوتشر عن مباراة فريقه المقبلة أمام طلائع الجيش، وذلك بعد تعرضه للإصابة ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات لتحديد حجم إصابته ومدة الغياب.

وغاب محمود حمدي عن تدريبات فيوتشر التي أقيمت أمس استعداداً لمواجهة الطلائع حيث خضع اللاعب لفحوصات طبية.

ويستعد فيوتشر لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها الاثنين المقبل، ويعكف الجهاز الفني لفيوتشر على مراجعة المباريات السابقة للطلائع لتحديد نقاط القوة والضعف قبل اللقاء المرتقب.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 20 هدفا.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت، فى وقت سابق، أن تحدد المشاركين فى المسابقات الأفريقية طبقاً للترتيب الأخير للأندية فى 30 يونيو الجارى، والذى ضمن فيه فيوتشر البقاء فى المركز الرابع.

وطالب علي ماهر لاعبي فيوتشر بضرورة مواصلة الانتصارات في الدوري العام دون تراخي بعد ضمان التأهل للكونفدرالية وذلك للحفاظ على المركز الرابع في الدوري العام.