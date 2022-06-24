7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 24 / 6 / 2022 فى مقدمتها، طبيب الأهلي يتسلّم تقريراً عن 8 مُصابين بالفريق بعد رحلة النمسا وألمانيا.

طبيب الأهلي يتسلّم تقريراً عن 8 مُصابين بالفريق بعد رحلة النمسا وألمانيا

يتسلّم أحمد أبوعبلة طبيب النادي الأهلي تقريراً شاملاً عن المُصابين بالفريق من الدكتور أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي بقطاع الناشئين بعدما تواجد الأخير في تدريبات الفريق الأول الأيام الماضية خلال سفر أبوعبلة إلى النمسا لمرافقة أكرم توفيق لاعب الفريق للعرض على الخبير النمساوي "فينك".

زى النهاردة.. مارتن يول يقود الأهلى للتتويج بالدوري رقم 38 في تاريخه

حقق الاهلى فوزاً على نظيره الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف ليعلن رسمياً تتويجه بطلا للدوري للمرة الثامنة والثلاثين في تاريخه في مثل هذا اليوم 24 يونيو 2016.

مفاضلة بين الجزيري وعمر السعيد لقيادة هجوم الزمالك أمام سيراميكا

يفاضل البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، بين الثنائي عمر السعيد والتونسي سيف الدين الجزيري لقيادة هجوم الفريق في مباراة سيراميكا المقبلة والمقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى.