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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الجمعة 24 / 6 / 2022  فى مقدمتها، طبيب الأهلي يتسلّم تقريراً عن 8 مُصابين بالفريق بعد رحلة النمسا وألمانيا.

 

طبيب الأهلي يتسلّم تقريراً عن 8 مُصابين بالفريق بعد رحلة النمسا وألمانيا

يتسلّم أحمد أبوعبلة طبيب النادي الأهلي تقريراً شاملاً عن المُصابين بالفريق من الدكتور أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي بقطاع الناشئين بعدما تواجد الأخير في تدريبات الفريق الأول الأيام الماضية خلال سفر أبوعبلة إلى النمسا لمرافقة أكرم توفيق لاعب الفريق للعرض على الخبير النمساوي "فينك".

 

زى النهاردة.. مارتن يول يقود الأهلى للتتويج بالدوري رقم 38 في تاريخه

حقق الاهلى فوزاً على نظيره الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف ليعلن رسمياً تتويجه بطلا للدوري للمرة الثامنة والثلاثين في تاريخه في مثل هذا اليوم 24 يونيو 2016.

 

مفاضلة بين الجزيري وعمر السعيد لقيادة هجوم الزمالك أمام سيراميكا

يفاضل البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، بين الثنائي عمر السعيد والتونسي سيف الدين الجزيري لقيادة هجوم الفريق في مباراة سيراميكا المقبلة والمقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى.

 

اتحاد الكرة يعلن مدرب منتخب مصر الجديد نهاية الأسبوع المقبل

يعلن اتحاد الكرة نهاية الأسبوع المقبل اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خلفا لإيهاب جلال المدير الفنى السابق للفراعنة، ويترقب اتحاد الكرة موقف كارلوس كيروش سواء بالموافقة على العودة أو الرفض.

 

الزمالك ينتظر مستحقات مصطفي محمد خلال أسبوع

من المنتظر ان يتسلم مسئولو نادي الزمالك مبلغ 4 مليون دولار خلال الأسبوع الجارى بحد أقضي الأول من يوليو المقبل، من نادي جالاتا سراي التركي، وهي قيمة تفعيل بند الشراء في عقد اعارة مصطفي محمد لاعب الزمالك السابق والنادي التركي الحالي.

 

بعد تعافيه من الاصابة .. أليو ديانج الأغلى في مواجهة الأهلي وبيراميدز

تصدر المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، قائمة أغلى 10 لاعبين في مباراة الأهلي وبيراميدز المرتقبة، والمقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل في الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر نسخة 2020، والتي تقام على استاد القاهرة الدولي.

 

مدرب الأهلى الجديد يقود الفريق فى مباراة الجونة بالدورى

اقترب النادى الأهلى من الإعلان عن مدربه الجديد، الذى سيخلف بيتسو موسيمانى الذى تم فسخ عقده الاثنين قبل الماضى بشكل ودى، ومن المقرر أن يُعلن الأهلى عن مدربه الجديد عقب مباراة سموحة المقرر لها 29 يونيو الجارى فى بطولة الدورى الممتاز.

 

طفل الإسماعيلي يجتاز الاختبار الثانى فى ناشئى الأهلى

اجتاز كريم محمود الطفل الشهير بناشئى الإسماعيلى الاختبار الثانى فى النادى الأهلى لضمه لصفوف الناشئين بالقلعة الحمراء حال اجتياز الاختبارات.

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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