شكرا لقرائتكم خبر عن 1 أغسطس آخر موعد لتأكيد موافقة الأهلى و الاتحاد بالبطولة العربية للسلة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو اتحاد كرة السلة تأكيد موافقة كل من الاهلى والاتحاد السكندرى على المشاركة فى منافسات البطولة العربية للأندية والتى تقام أكتوبر المقبل بالكويت للتواصل مع الاتحاد العربى بشأن تفاصيل البطولة .

وحدد الاتحاد العربى لكرة السلة يوم 1 أغسطس كأخر موعد لتلقى تأكيدات الأندية على المشاركة فى منافسات البطولة.

وحال اعتذار أحد الناديين سيتم إخطار الاتحاد العربى ، ومدى إمكانية دعوة احد الأندية الاخرى بمصر .

وتلقى اتحاد كرة السلة دعوة من الاتحاد العربى لمخاطبة الأندية للمشاركة في منافسات البطولة العربية، وهى أندية الاهلى والاتحاد السكندرى، حيث أن زعيم الثغر مستضيف البطولة الماضية والأهلي بطل العرب فى النسخة المنقضية.

ويمتلك زعيم الثغر سجلا حافلا ورائعا في هذه البطولة الكبيرة، حيث حصل على لقبها سبع مرات من قبل، ودائما ما يكون تمثيل نادى الاتحاد السكندرى فى هذه البطولة تمثيلا مشرفا لكرة السلة المصرية.

وتأتي مشاركة زعيم الثغر ضمن استعدادات زعيم الثغر للموسم الجديد بقيادة المدير الفنى الجديد ميودراغ بيريسيك.

و تأتى دعوة الأهلى للمشاركة بصفته بطل النسخة الماضية، والتى أقيمت بالإسكندرية أكتوبر من العام الماضى، حيث حقق العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها