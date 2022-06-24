بعثة مصر تؤدى صلاة الجمعة فى القرية المتوسطية بوهران بالجزائر

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القاهرة - سامية سيد - أدت بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران صلاة الجمعة بمدخل المدينة المتوسطية التي تستضيف بعثات مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر.

ألقى خطبة صلاة الجمعة اللاعب أحمد ضياء لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة وحرص عدد من البعثات العربية على التواجد في صلاة الجمعة التي أدتها البعثة المصرية.



بعثة مصر تؤدي صلاة الجمعة



بعثة مصر في دورة البحر المتوسط



بعثة مصر في دورة العاب البحر المتوسط

وكانت بعثة مصر قد وصلت لمدينة وهران بالجزائر أمس الخميس على متن طائرة خاصة حيث تشارك مصر بعدد 184 لاعب ولاعبة في 19 رياضة.

من جانبه عقد الدكتور عبدالعزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة اجتماع مع رؤساء الفرق والأجهزة الفنية والإدارية من أجل الترتيب لكافة الأمور الخاصة ببعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط رقم 19 المقامة بمدينة وهران بالجزائر.

وأكد الدكتور عبدالعزيز غنيم خلال الاجتماع على ضرورة التزام جميع افراد الوفد المصري بالتعليمات والمواعيد الخاصة بالتدريبات والشكل العام للبعثة المصرية من أجل تمثيل مصر بالشكل الذي يليق بإسم ومكانة مصر.

ومن جانبه أوضح الدكتور الباسل عبدالله أن هناك توفير لكافة الامكانيات من أجل راحة جميع اللاعبين والبعثة وتحقيق أفضل النتائج.

وكانت بعثة مصر قد وصلت إلى مدينة وهران أمس الخميس على متن طائرة خاصة واستلمت مقر الاقامة في مبنى مخصص لبعثة مصر يطلق عليه مبنى الجزائر وسط ترحيب كبير من اللجنة المنظمة ببعثة مصر في القرية المتوسطية الخاصة بإقامة البعثات المشاركة.