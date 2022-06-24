الألفى: حضور الجمهور مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد بكامل الطاقة الاستيعابية

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القاهرة - سامية سيد -

أعلن محمد الألفي مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية الخامسة والعشرين لكرة اليد للرجال - مصر 2022، إقامة مباريات البطولة بحضور الجمهور بكامل الطاقة الاستيعابية للمدرجات.

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد خلال الفترة من ٩ إلى ١٩ يوليو المقبل، على صالتي مجمع حسن مصطفى وأكتوبر الدولية.

وأكد الألفي أن اللجنة المنظمة للبطولة عقدت اجتماعا مهما، تم خلاله مناقشة ملف التذاكر، وسيكون الحد الأقصى لحضور الجمهور في صالة حسن مصطفى ٤٥٠٠ مشجع، وفي صالة أكتوبر الدولية ٢٠٠٠ مشجع.

وأضاف الألفي: "خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن أسعار التذاكر وآلية الحجز لحضور الجمهور مباريات البطولة".

يشارك في البطولة ١٤ منتخبا، تم تقسيمها إلى ٤ مجموعات حسب القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر - المغرب - الكاميرون.

المجموعة الثانية: الجزائر - الجابون - غينيا - كينيا.

المجموعة الثالثة: تونس - الرأس الأخضر - نيجيريا.

المجموعة الرابعة: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - زامبيا.

جدير بالذكر أن المنتخبات الخمسة الأوائل في ترتيب البطولة ستتأهل مباشرة لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023 في بولندا والسويد.