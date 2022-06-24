شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج : كيف يستعد الأهلي لمباراة بيراميدز فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يترقب جمهور الكرة بالنادي الأهلي مباراة الفريق أمام بيراميدز بكأس مصر خاصة وأنها أحدى أهم المحطات الكروية أمام المارد الأحمر هذا الموسم على الصعيد المحلي لأنها أمام منافس قوي.

في السطور التالية ، نُلقي الضوء على كيفية استعداد الأهلي لمباراة بيراميدز المرتقبة في كأس مصر:

س:متى يبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة بيراميدز بالكأس؟

ج:الفريق سيبدأ مساء اليوم ،الجمعة، الاستعداد لمواجهة بيراميدز بعدما حصل على راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة غزل المحلة.

س: ماذا فعل الأهلي في مباراة المحلة؟

ج: الأهلي فاز على غزل المحلة بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول ، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 22 لبطولة الدوري الممتاز.

س:متى يدخل الأهلي معسكر مغلق استعداداً لمباراة بيراميدز؟

ج:سيدخل فريق الأهلي معسكر مغلق غداً استعداداً لخوض المباراة المرتقبة.

س: ما هو موعد مباراة الأهلي وبيراميدز؟

ج: موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر هو التاسعة والنصف من مساء بعد غد ، الأحد، بإستاد القاهرة .

س: كيف تأهل الأهلي وبيراميدز إلى ربع نهائي كأس مصر النسخة الماضية؟

ج: الأهلى فاز على إنبى فى دور الـ16 بهدف نظيف ، فيما تأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

س: من هو طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز؟

ج: أكد اتحاد الكرة المصري ، أن مباراة الأهلي وبيراميدز سيديرها تحكيميا الروماني استفان كوفاكس، ويعاوني مواطنيه أرتين ميهاي أوفيديو، وتشيفوليت أندريه فلورين، بينما تم تعيين الثنائي المجري بوغنار تاماس، وبيرك بالاز حكما لتقنية الفيديو.