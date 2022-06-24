شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يتسلّم تقريراً عن 8 مُصابين بالفريق بعد رحلة النمسا وألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلّم أحمد أبوعبلة طبيب النادي الأهلي تقريراً شاملاً عن المُصابين بالفريق من الدكتور أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي بقطاع الناشئين بعدما تواجد الأخير في تدريبات الفريق الأول الأيام الماضية خلال سفر أبوعبلة إلى النمسا لمرافقة أكرم توفيق لاعب الفريق للعرض على الخبير النمساوي "فينك".

ويحصل أبوعبلة من أسامة مصطفى على تقريراً عن أحوال ما يقرب من 8 لاعبين في الفريق تعرضوا لأصابات مختلفة الفترة الماضية ، وهم على معلول وديانح وحمدي فتحي وعلي لطفي وحسين الشحات وأيمن أشرف وأحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم.

ويستعلم أبوعبلة من أسامة مصطفى عن تطورات علاج المصابين بالفريق ومدى إستجابتهم للبرنامج العلاجي الذي يخضعون له خلال الأيام الماضية.

وأقترب ديانج وعبد المنعم من العودة للتدريبات الجماعية بالفريق حيث تقرر مشاركتهما في مران اليوم ضم استعدادات المارد الأحمر لمباراة بيراميدز المقرر لها التاسعة والنصف من مساء بعد غد ، الأحد، في ربع نهائي النسخة الماضية من بطولة كأس مصر.

وكان أحمد أبوعبلة، قد قام بزيارة نادي بايرن ميونخ الألماني قبل التوجه ‏إلى النمسا، للاطلاع على آخر المستجدات والتقنيات الحديثة في مجال الطب الرياضي .

ووجه الدكتور أحمد أبوعبلة الشكر للجهاز الطبي لفريق ‏بايرن بقيادة الدكتور يوخن هانا لتعاونه مع الجهاز الطبي بالأهلي، كما حرص على إهداء درع الأهلي للدكتور يوخن على هامش الزيارة، والذي أعرب عن امتنانه لهذه اللافتة الكريمة من طبيب الأهلي.‏

وعقب رحلة ألمانيا توجه الدكتور أحمد أبوعبلة إلى النمسا رفقة أكرم توفيق لعرض الأخير على ‏البروفيسور كريستيان فينك، واطلاعه على الأشعة والقياسات العضلية وذلك للوقوف على ‏آخر مستجدات حالته وموعد شفائه وانتظامه في التدريبات الجماعية. ‏

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ‏في بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت بالكاميرون وأجرى جراحة الرباط الصليبي تحت إشراف ‏البروفسيور كريستيان فينك في النمسا.‏

وكان الأهلي قد فاز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء, على استاد الأهلي ‏و‏ السلام، ضمن منافسات الجولة 22 في ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

في وقت سابق، تحدث الدكتور أسامة مصطفى عن الإصابات في صفوف الفريق قبل مباراة غزل ‏المحلة المقرر لها مساء غد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وقال إن الأشعة التي أجراها أحمد عبد القادر لاعب الفريق أثبتت تعرضه لمزق في منشأ ‏العضلة الأمامية، ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى ثلاثة أسابيع ،موضحاً ‏إن علي معلول لاعب الفريق تعرض لشد خفيف في العضلة ‏الأمامية اليسرى، ويحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين أسبوع إلى ١٠ أيام. ‏

وأوضح رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشين أن تشخيص إصابة حمدي فتحي عبارة عن شد ‏في العضلة الخلفية اليسرى، ويحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام.‏

وكشف الدكتور أسامة مصطفى أن حسين الشحات اشتكى من كدمة في الكاحل الأيسر ووتر ‏أكيلس، ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى أسبوع.‏

كما تطرق رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين للحديث عن حالة أيمن أشرف، مؤكدًا أنه ‏اشتكى من التهاب في الركبة ويحتاج إلى فترة علاج قد تصل إلى أسبوع ، وقال الدكتور أسامة مصطفى إن علي لطفي ما زال يعاني من جزع في الرسغ الأيمن ويخضع ‏للعلاج. ‏