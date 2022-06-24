الامارات | قرار صادم من الخطيب.. تغيير جذري في الأهلي المصري!

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار صادم من الخطيب.. تغيير جذري في الأهلي المصري! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح النادي الأهلي المصري أقرب من أي وقت مضى للتعاقد مع حارس الزمالك ومنتخب الفراعنة محمد أبوجبل في ظل تراجع مستوى حارسه الأول وقائد الفريق محمد الشناوي وعدم وجود بديل مقنع يذود عن مرمى الشياطين الحمر.

ونقل موقع "كورة في العارضة" عن مصادر داخل الأهلي بأن هناك مفاوضات قوية مع أبوجبل ووجود عرض رسمي بانتظار توقيع الحارس دون الكشف عن اي تفاصيل تخص هذا العقد.

وأضاف بأن رئيس الأهلي محمود الخطيب لديه قناعة بضرورة الحصول على خدمات حارس قوي يكون منافساً لمحمد الشناوي على مركزه الاساسي خصوصاً أن مستوى الأخير تراجع بشكل واضح في الآونة الأخيرة.

من جهته، يحاول الشناوي جاهداً الرحيل عن الأهلي في ظل الإغراءات المادية التي تصله بهيئة عقود مثيرة للاهتمام بلغ بعضها نحو مليوني دولار وهو ما يفكر فيه الحارس جديا لخوض تجربة احتراف حقيقية تؤمن مستقبله.

يذكر أن أبوجبل ذاد عن مرمى المنتخب المصري في مباريات إقصائية مهمة بنهائيات كأس أمم أفريقيا التي خطف فيها الأضواء حتى من محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي بعدما لعب دوراً جوهرياً في التأهل إلى المباراة النهائية قبل أن تخسر مصر بركلات الترجيح أمام السنغال.

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