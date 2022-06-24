شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يطمأن على إصابة باهر المحمدى قبل مواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، على الاطمئنان من الدكتور مجدي باز طبيب الفريق على إصابة المدافع الشاب باهر المحمدي قبل المران الذى أقيم مساء أمس الخميس على ملعب ” عبد الرحمن أنوس “.

وكان اللاعب قد شعر بإلتهاب فى منشأ العضلة الأمامية ليخضع لبرنامج علاجي على هامش التدريب، قبل المشاركة مرة آخرى مع زملائه فى المران الجماعي.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لملاقاة غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الأخير فى الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويذكر أن الدراويش يفتقد فى التدريبات خلال الآونة الأخيرة كلا من عماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد بن خماسه وحسن ياسين ومحمد فوزي لإصابات مختلفة ولكن هناك محاولات كبيرة لعودة البعض منهم قبل اللقاء المقبل.