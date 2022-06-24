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إبراهيم مصطفى يمثل مصر في انتخابات الاتحاد المتوسطى للمصارعة .

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القاهرة - سامية سيد - توجه إبراهيم عادل مصطفى عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة إلى الجزائر لحضور كونجرس الاتحاد المتوسطى للعبة ، والمقرر اقامته غدا السبت.

ومن المقرر ان يشهد كونجرس الاتحاد المتوسطى انتخابات للدورة 2022/2026 ، حيث أنه ممثل مصر فى انتخابات الاتحاد المتوسطى للمصارعة .

ويشارك منتخب مصر للمصارعة في دورة العاب البحر المكتوسط التى تقام في الجزائر وتضم قائمة المصارعة في البطولة كلا من :

المصارعة الرومانية :

هيثم فهمى   ٦٠ ك 

عبدالرحمن احمد  ٦٧ ك

عماد اشرف     ٧٧ك .

نور الدين هاني.  ٨٧ ك

عبد اللطيف محمد ١٣٠ ك

 

المصارعه الحرة :

جمال عبدالناصر ٥٧ ك

يحيي محمد صلاح ٦٥ ك

عمرو رضا رمضان ٧٤ ك

محمود سعيد بدوي ٨٦ ك

مصطفي علي السيد جبر ٩٧ ك

يوسف محمد بديع حميده ١٢٥ ك

 

 

المصارعه النسائية

ندي مدني عاڜور ٥٠ ك

فرح علي حماده ٥٧ ك

منة الله احمد عثمان ٦٨ ك

سمر عامر حمزه ٧٦ ك

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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