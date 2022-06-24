شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم مصطفى يمثل مصر في انتخابات الاتحاد المتوسطى للمصارعة . والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توجه إبراهيم عادل مصطفى عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة إلى الجزائر لحضور كونجرس الاتحاد المتوسطى للعبة ، والمقرر اقامته غدا السبت.
ومن المقرر ان يشهد كونجرس الاتحاد المتوسطى انتخابات للدورة 2022/2026 ، حيث أنه ممثل مصر فى انتخابات الاتحاد المتوسطى للمصارعة .
ويشارك منتخب مصر للمصارعة في دورة العاب البحر المكتوسط التى تقام في الجزائر وتضم قائمة المصارعة في البطولة كلا من :المصارعة الرومانية :
هيثم فهمى ٦٠ ك
عبدالرحمن احمد ٦٧ ك
عماد اشرف ٧٧ك .
نور الدين هاني. ٨٧ ك
عبد اللطيف محمد ١٣٠ ك
المصارعه الحرة :
جمال عبدالناصر ٥٧ ك
يحيي محمد صلاح ٦٥ ك
عمرو رضا رمضان ٧٤ ك
محمود سعيد بدوي ٨٦ ك
مصطفي علي السيد جبر ٩٧ ك
يوسف محمد بديع حميده ١٢٥ ك
المصارعه النسائية
ندي مدني عاڜور ٥٠ ك
فرح علي حماده ٥٧ ك
منة الله احمد عثمان ٦٨ ك
سمر عامر حمزه ٧٦ ك