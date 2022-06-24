شكرا لقرائتكم خبر عن مفاضلة بين الجزيري وعمر السعيد لقيادة هجوم الزمالك أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، بين الثنائي عمر السعيد والتونسي سيف الدين الجزيري لقيادة هجوم الفريق في مباراة سيراميكا المقبلة والمقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى.

ويرغب فيريرا في الدفع بالجزيري بعد تألقه في مباراة البنك الأهلي الأخيرة بالإضافة الي الإرهاق الذي يعاني منه عمر السعيد نتيجة مشاركته في معظم المباريات السابقة للفريق، فيما يوجد رأي داخل الجهاز الفني بالدفع بعمر السعيد علي اعتبار انه الأكثر انسجاما مع زملاءه من سيف الجزيري.

من ناحية أخرى يعقد فيريرا جلسة مع اللاعبين قبل بداية التدريب استعدادا لمواجهة سيراميكا المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى.

ويشرح فيريرا للاعبيه خارطة الطريق بالنسبة للمباريات الفترة المقبلة في ظل الضغط للمشاركة في 3 بطولات مختلفة معا، كما سيشرح لهم خطة الاعداد البدني التي ينفذها الفريق خلال الأسبوع المقبل.

في سياق مختلف تزايدت فرص تواجد التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الزمالك في مباراة سيراميكا المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، بعد غيابه عن المباريات لفترة طويلة بسبب تعرضه لاصابة عبارة عن التواء في الكاحل.

ويخوض المثلوثي برنامج تأهيل مكثف املا في لحاقه بمباراة سيراميكا في ظل وجود ازمة في مركز الظهير الأيمن لغيابه مع حازم امام عن المباريات للإصابة أيضا.

من جانبه أشاد فيريرا بالمستوى الذي قدمه لاعبو الفريق الشباب خلال المباريات الماضية وتحديدا مباراتي الأهلي والبنك الأهلي ، مؤكدا لجهازه المعاون ان الدفع بالشباب في هذا التوقيت من الموسم انهى ازمة كبرى بسبب عدم القيد وتعرض الفريق الأساسي للاجهاد من ضغط المباريات.

وتحدث فيريرا مع معاونيه مؤكدا ان الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر منحا الفريق حلولا هجومية بديلة في ظل ازمة الغيابات والنقص العددي الذي يعاني منه فريق الزمالك خلال الفترة الحالية.