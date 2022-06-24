شكرا لقرائتكم خبر عن الالتزام بالمواعيد والتعليمات أهم بنود الاجتماع التنسيقي لبعثة مصر في البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور عبدالعزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة اجتماع مع رؤساء الفرق والأجهزة الفنية والإدارية من أجل الترتيب لكافة الأمور الخاصة ببعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط رقم 19 المقامة بمدينة وهران بالجزائر.

وأكد الدكتور عبدالعزيز غنيم خلال الاجتماع على ضرورة التزام جميع افراد الوفد المصري بالتعليمات والمواعيد الخاصة بالتدريبات والشكل العام للبعثة المصرية من أجل تمثيل مصر بالشكل الذي يليق بإسم ومكانة مصر.

ومن جانبه أوضح الدكتور الباسل عبدالله أن هناك توفير لكافة الامكانيات من أجل راحة جميع اللاعبين والبعثة وتحقيق أفضل النتائج.

وكانت بعثة مصر قد وصلت إلى مدينة وهران أمس الخميس على متن طائرة خاصة واستلمت مقر الاقامة في مبنى مخصص لبعثة مصر يطلق عليه مبنى الجزائر وسط ترحيب كبير من اللجنة المنظمة ببعثة مصر في القرية المتوسطية الخاصة بإقامة البعثات المشاركة.