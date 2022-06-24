شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافيه من الاصابة .. أليو ديانج الأغلى في مواجهة الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدر المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، قائمة أغلى 10 لاعبين في مباراة الأهلي وبيراميدز المرتقبة، والمقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل في الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر نسخة 2020، والتي تقام على استاد القاهرة الدولي.
وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين في الأهلي وبيراميدز كالتالي:
أغلى 5 لاعبين في الأهلي :
أليو ديانج: 3 ملايين و500 ألف يورو
محمد الشناوي: 3 ملايين يورو
بيرسي تاو: 3 ملايين يورو
أفشة: 2 مليون و500 ألف يورو
محمد شريف: 2 مليون و500 ألف يورو
أغلى 5 لاعبين في بيراميدز:
رمضان صبحي: 3 ملايين يورو
إبراهيم عادل: مليون و500 ألف يورو
عبد الله السعيد: مليون و200 ألف يورو
نبيل دونجا: مليون و200 ألف يورو
وليد الكارتي: مليون يورو