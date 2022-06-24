القاهرة - سامية سيد - تصدر المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، قائمة أغلى 10 لاعبين في مباراة الأهلي وبيراميدز المرتقبة، والمقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل في الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر نسخة 2020، والتي تقام على استاد القاهرة الدولي.

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافيه من الاصابة .. أليو ديانج الأغلى في مواجهة الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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