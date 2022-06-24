شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. عمرو أبو الخير جنرال السلة : بحب الزعيم وبسمع هانى شاكر.. والفراخ والملوخية أكلتى المفضلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو عمرو ابو الخير نجم السلة والمدير الفنى للمنتخب السابق والمدير الفنى لمنتخب الناشئين الحالى.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن السلة ؟

أى نوع من أنواع الرياضة ، مش بقدر أعيش من غيرها

هل تحب دخول المطبخ ؟

أه طبعا بحب دخول المطبخ جدا خاصة فترة تواجدى فى الخليج لكن فى مصر عائلتى تقوم بهذه المهام بالإضافة إلى ضيق الوقت .

ما الأكلة التى تفضلها؟

الأرز والملوخية مع الفراخ المحمرة

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

الزعيم عادل امام

من مطربك المفضل ؟

هانى شاكر

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

فى العصر الحالى محمد صلاح ، لكن الحيل السابق حسن شحاتة والخطيب

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

لو لم أكن لاعبا لوددت أن اكون لاعبا.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

عادل أمام بحب كل أعماله جدا

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال طبعا



الكابتن عمر ابو الخير



عمرو ابو الخير