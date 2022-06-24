شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يشرح خارطة الطريق للاعبى الزمالك فى اجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك اجتماعا مع اللاعبين قبل بداية التدريب استعدادا لمواجهة سيراميكا المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى.

ويشرح فيريرا للاعبيه خارطة الطريق بالنسبة للمباريات الفترة المقبلة فى ظل الضغط للمشاركة فى 3 بطولات مختلفة معا، كما سيشرح لهم خطة الإعداد البدنى التى ينفذها الفريق خلال الأسبوع المقبل.

فى سياق مختلف تزايدت فرص تواجد التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن لفريق الزمالك فى مباراة سيراميكا المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، بعد غيابه عن المباريات لفترة طويلة بسبب تعرضه لاصابة عبارة عن التواء في الكاحل.

ويخوض المثلوثي برنامج تأهيل مكثف أملا في لحاقه بمباراة سيراميكا في ظل وجود أزمة في مركز الظهير الأيمن لغيابه مع حازم امام عن المباريات للإصابة أيضا.

من جانبه أشاد البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك بالمستوى الذى قدمه لاعبو الفريق الشباب خلال المباريات الماضية وتحديدا مباراتي الأهلي والبنك الأهلى، مؤكدا لجهازه المعاون أن الدفع بالشباب في هذا التوقيت من الموسم أنهى أزمة كبرى بسبب عدم القيد وتعرض الفريق الأساسي للاجهاد من ضغط المباريات.

وتحدث فيريرا مع معاونيه مؤكدا أن الثنائى يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر منحا الفريق حلولا هجومية بديلة في ظل ازمة الغيابات والنقص العددي الذي يعاني منه فريق الزمالك خلال الفترة الحالية.