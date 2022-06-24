شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل من رئيس نادى "بونفيرادينا" الإسبانى لبعثة إنبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص خوسيه فرنانديز نييتو رئيس نادي بونفيرادينا على استقبال بعثة نادى إنبى تحت 14 سنة قبل إنطلاق البطولة الدولية الودية التى يستضيفها نادي بونفيرادينا في إسبانيا ضمن فعاليات إحتفاله بمئوية تأسيسه .

ورحّب خوسيه فرنانديز نييتو ببعثة نادى إنبى وعلى رأسهم أيمن جاد رئيس البعثة خلال تواجدها بأسبانيا ، مؤكدًا اعتزازه وسعادته بخوض فريق من مصر ممثلاً فى نادى إنبى بخوض تلك البطولة ، مؤكداً بأن نادى إنبى له سمع كبيرة بتنشئة الأجيال الصغيرة وستكون البطولة إضافة وإحتكاك قوى لفريقه .

وحرص أيمن جاد رئيس البعثة على شكر خوسيه فرنانديز على حسن إستقباله للبعثة مؤكداً أن مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى يرسل لنادى بونفيرادينا خالص إعتزازه وترحيبه بدعوة نادى إنبى لتلك البطولة الكبرى ، مختتماً بأن نادى إنبى يسعده دائماً التعاون مع نادى بونفيرادينا فى كافة المحافل الدولية والتى ستزيد من إحتكاكات اللاعبين بشكل كبير .

وأهدى أيمن جاد رئيس بعثة نادى إنبى درع النادي تعبيرا عن التقدير المتبادل بين نادى إنبى ونادى بونفيرادينا ، فيما أهدى السيد خوسيه فرنانديز نييتو قميص النادى لرئيس البعثة .