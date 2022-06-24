ترتيب جدول الدورى المصرى قبل انطلاق الجولة 23 للمسابقة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

القاهرة - سامية سيد - تفتتح منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز الاحد المقبل بمباراة مصر المقاصة مع المصرى البورسعيدى فيما يلاقى الزمالك نظيره سيراميكا والاهلى نظيره سموحة فى نفس الجولة.

محمد يوسف

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