شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول الدورى المصرى قبل انطلاق الجولة 23 للمسابقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفتتح منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز الاحد المقبل بمباراة مصر المقاصة مع المصرى البورسعيدى فيما يلاقى الزمالك نظيره سيراميكا والاهلى نظيره سموحة فى نفس الجولة.ترتيب جدول الدورى المصرى قبل إنطلاق الجولة 23 للمسابقة
الزمالك 48 نقطة من 22 مباراة
بيراميدز 46 نقطة من 22 مباراة
الاهلى 44 نقطة من 19 مباراة
فيوتشر 39 نقطة من 22 مباراة
سموحة 36 نقطة من 22 مباراةالقنوات الناقلة لمباريات الدورى
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.