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ترتيب جدول الدورى المصرى قبل انطلاق الجولة 23 للمسابقة

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز الاحد المقبل بمباراة مصر المقاصة مع المصرى البورسعيدى فيما يلاقى الزمالك نظيره سيراميكا والاهلى نظيره سموحة فى نفس الجولة.

ترتيب جدول الدورى المصرى قبل إنطلاق الجولة 23 للمسابقة 

الزمالك 48 نقطة من 22 مباراة 

بيراميدز 46 نقطة من 22 مباراة 

الاهلى 44 نقطة من 19 مباراة 

فيوتشر 39 نقطة من 22 مباراة 

سموحة 36 نقطة من 22 مباراة 

القنوات الناقلة لمباريات الدورى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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