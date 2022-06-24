شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع سيراميكا والأهلى مع سموحة.. مواعيد مباريات الجولة 23 لمسابقة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح الاحد المقبل مباريات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 46 نقطة بعدما خاض الفريقين 22 لقاء ويحل النادى الاهلى ثالثاً برصيد 44 نقطة ولكن من 19 مباراة.

مواعيد مباريات الجولة 23 لمسابقة الدوري الاحد

مصر المقاصة & المصرى البورسعيدى..7 مساء على ستاد برج العرب

الاثنين

الجونة & ايسترن كومبانى..7 مساء على ستاد خالد بشارة

فاركو & الاتحاد السكندري..7 مساء على ستاد الاسكندرية

فيوتشر & طلائع الجيش..9.30 مساء على ستاد الاهلى والسلام

الثلاثاء

غزل المحلة & الاسماعيلى..7 مساء على ستاد غزل المحلة

المقاولون العرب & البنك الاهلى..7 مساء على ستاد المقاولون العرب

الزمالك & سيراميكا..9.30 مساء على ستاد القاهرة الدولى

الاربعاء

بيراميدز & انبى..7 مساء على ستاد الدفاع الجوى

سموحة & الاهلى...9.30 مساء على ستاد الاسكندرية

القنوات الناقلة لمباريات الدورى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.