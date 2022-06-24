شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يستكمل برنامج التأهيل من الصليبى بعد رحلة النمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف أكرم توفيق لاعب الأهلي غداً ، السبت، برنامجه التأهيلي بعدما خضع خلال اليومين الماضيين لفحص طبي لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك ضمن مراحل عودة اللاعب للتدريبات الجماعية بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي.

وتوجه أكرم توفيق من النمسا إلى قطر أمس ، الخميس، بعد إنتهاء العرض على الخبير النمساوي ، وفي هذا الشأن ، قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي والذي تواجد ‏مع أكرم توفيق إن الطبيب النمساوي كريستيان فينك، الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي للاعب، ويشرف حاليًا على برنامجه التأهيلي، أكد على ‏اقتراب عودة أكرم توفيق للتدريبات الجماعية، وذلك بعد الاطلاع على آخر التقارير والأشعة والقياسات ‏العضلية والفحص الطبي للاعب، حيث أثنى على البرنامج التأهيلي الخاص به، والذي قام بتنفيذه‏ في القاهرة، وأحد المراكز الطبية المتخصصة في قطر.‏

ورافق الدكتور أحمد أبوعبلة أكرم توفيق في النمسا؛ لعرضه على البروفيسور فينك، الطبيب المعالج له‏، والاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة تعافيه من الإصابة في ضوء ‏الأشعة والفحوصات الطبية الأخيرة التي أجراها اللاعب، حيث أكد الطبيب النمساوي أن أكرم توفيق اقترب ‏من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.‏

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ‏في بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت بالكاميرون، وأجرى الجراحة تحت إشراف كريستيان فينك ‏في النمسا، ثم خضع اللاعب لفترة تأهيل في القاهرة وقطر؛ للتعافي من إصابته وتجهيزه للعودة ‏إلى المشاركة في التدريبات الجماعية التى ستكون في أغسطس المقبل بنسبة كبيرة.