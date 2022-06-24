شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. الشيخ طه إسماعيل يسترجع ذكرياته مع "الكورة الشراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف الشيخ طه إسماعيل نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق ذكرياته القديمة مع كرة القدم، قائلاً إنه لم ينسى تجربة "الكورة الشراب بل والكورة الكاوتش، رغم مرور عقود على هذه المرحل من عمره".

وتابع الشيخ طه إسماعيل، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "لعبت كرة شراب وكرة كاوتش والأخيرة كانت تحتاج قدرة كبيرة فى التحكم بالكرة، ما رفع مستوى مهاراتى لأنها كرة سريعة وهى تشبه كرة التنس الحالية، عكس كرة الشراب التى كانت تمتاز بالبطء الكبير ما يساعد اللاعب على التحكم بها".

وأضاف إسماعيل: "من أهم المباريات التى أتذكرها وفخور بها مع الأهلى وأنا لاعب هى مباراة الأهلى وبنفيكا في الستينات من القرن الماضي".

واستطرد الشيخ طه ذكرياته عن هذه المباراة: "بنفيكا كان من أهم فرق العالم، ولعبنا ضده واحدة من أقوى المباريات، وقتها كان الفريق البرتغالي يضم إيزيبيو وهو واحد من أفضل لاعبى العالم على مر التاريخ".