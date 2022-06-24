شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. الشيخ طه إسماعيل يسترجع ذكرياته مع "الكورة الشراب" والان مع تفاصيل الخبر
كشف الشيخ طه إسماعيل نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق ذكرياته القديمة مع كرة القدم، قائلاً إنه لم ينسى تجربة "الكورة الشراب بل والكورة الكاوتش، رغم مرور عقود على هذه المرحل من عمره".
وتابع الشيخ طه إسماعيل، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "لعبت كرة شراب وكرة كاوتش والأخيرة كانت تحتاج قدرة كبيرة فى التحكم بالكرة، ما رفع مستوى مهاراتى لأنها كرة سريعة وهى تشبه كرة التنس الحالية، عكس كرة الشراب التى كانت تمتاز بالبطء الكبير ما يساعد اللاعب على التحكم بها".
وأضاف إسماعيل: "من أهم المباريات التى أتذكرها وفخور بها مع الأهلى وأنا لاعب هى مباراة الأهلى وبنفيكا في الستينات من القرن الماضي".
واستطرد الشيخ طه ذكرياته عن هذه المباراة: "بنفيكا كان من أهم فرق العالم، ولعبنا ضده واحدة من أقوى المباريات، وقتها كان الفريق البرتغالي يضم إيزيبيو وهو واحد من أفضل لاعبى العالم على مر التاريخ".