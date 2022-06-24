شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يلبي رغبة مشجع أصابه تشجيع الدراويش بجلطة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو الإسماعيلي على تلبية رغبة أحد المشجعين من أجل زيارة مقر النادي لحضور تدريبات الفريق ضمن برنامج الإستعداد لمواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة الـ 23 بمنافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقام اللاعبون بإلتقاط مجموعة من الصور التذكارية مع المشجع الذي أصيب بجلطة وصعوبة في التحدث حزناً على تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، وذلك خلال المران الذى أقيم أمس الخميس على ملعب ” عبد الرحمن أنوس “.

وكان نجل المشجع قد نشر تدوينة عبر مواقع التواصل الإجتماعي للحديث عن إصابة والده بجلطة في اللسان على خلفية تراجع نتائج الدراويش.

هذا ومن المقرر أن يتم السماح للمشجع بحضور إحدى المباريات على ستاد الإسماعيلية ومساندة الفريق من المدرجات، وذلك ضمن الدور الفاعل الذي يتبناه مجلس الإدارة في الوقوف إلى جوار مشجعيه بإعتبارهم اللاعب رقم 1 بالفريق والعنصر الداعم والأساسي للدراويش.