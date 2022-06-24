شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى الجديد يقود الفريق فى مباراة الجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقترب النادى الأهلى من الإعلان عن مدربه الجديد، الذى سيخلف بيتسو موسيمانى الذى تم فسخ عقده الاثنين قبل الماضى بشكل ودى، ومن المقرر أن يُعلن الأهلى عن مدربه الجديد عقب مباراة سموحة المقرر لها 29 يونيو الجارى فى بطولة الدورى الممتاز.
ووفقاً للمعلومات الواردة من الأهلى فإن المدرب الجديد سيقود المارد الأحمر فى مباراة الجونة المقرر لها يوم 5 يوليو المقبل فى بطولة الدورى الممتاز.
ويسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحسم ملف المدرب الجديد والإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل، واقترب مسئولو الأهلي من حسم هذا الملف بعدما قاربت المفاوضات التى تُجري حالياً مع أكثر من مدرب أجنبي على الاانتهاء، حيث يُفاضل مسئولو القلعة الحمراء بين عدة مدربين أجانب لاختيار أحدهم وسيتم حسم هذا الملف سريعاً وسيتم الإعلان عنه في غضون الأيام القليلة المقبلة.
ويتفاوض الأهلى مع مدربين أوروبيين ومن أمريكا اللاتينية تمهيداً للتعاقد مع أحدهم، وجميعهم لهم خبرات وتجارب جيدة فى عالم التدريب سواء فى أوروبا أو المنطقة العربية.
إدارة الأهلي كانت قد تعاقدت مع فايلر في 31 أغسطس 2019 رغم أنه لم يكن صاحب خبرات في المنطقة العربية وأكدت الإدارة الحمراء وقتها أن فايلر لديه مشروع كبير لتنفيذه في القلعة الحمراء وقتها لكن المدرب السيسرير رحل أواخر سبتتمبر 2020 على خلفية جائحة كورونا.
وتشير الدلائل إلى أن فكرة التعاقد معه مدرب مغمور عى طريقة تجربة فايلر غير واردة فى الأهلى حالياً لأن الاتجاه الأكبر حالياً هو التعاقد مع مدرب صاحب تجارب قوية فى أوروبا أو المنطقة العربية أو الاثنين معاً.