شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى الجديد يقود الفريق فى مباراة الجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب النادى الأهلى من الإعلان عن مدربه الجديد، الذى سيخلف بيتسو موسيمانى الذى تم فسخ عقده الاثنين قبل الماضى بشكل ودى، ومن المقرر أن يُعلن الأهلى عن مدربه الجديد عقب مباراة سموحة المقرر لها 29 يونيو الجارى فى بطولة الدورى الممتاز.

ووفقاً للمعلومات الواردة من الأهلى فإن المدرب الجديد سيقود المارد الأحمر فى مباراة الجونة المقرر لها يوم 5 يوليو المقبل فى بطولة الدورى الممتاز.

ويسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحسم ملف المدرب الجديد والإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل، واقترب مسئولو الأهلي من حسم هذا الملف بعدما قاربت المفاوضات التى تُجري حالياً مع أكثر من مدرب أجنبي على الاانتهاء، حيث يُفاضل مسئولو القلعة الحمراء بين عدة مدربين أجانب لاختيار أحدهم وسيتم حسم هذا الملف سريعاً وسيتم الإعلان عنه في غضون الأيام القليلة المقبلة.

واستبعد مسئولو النادى الأهلى فكرة التعاقد مع مدرب مغمور من أوروبا لتدريب الفريق على غرار تجربة السويسرى رينيه فايلر، الذى تم التعاقد معه قبل بيتسو موسيمانى.

ويتفاوض الأهلى مع مدربين أوروبيين ومن أمريكا اللاتينية تمهيداً للتعاقد مع أحدهم، وجميعهم لهم خبرات وتجارب جيدة فى عالم التدريب سواء فى أوروبا أو المنطقة العربية.

إدارة الأهلي كانت قد تعاقدت مع فايلر في 31 أغسطس 2019 رغم أنه لم يكن صاحب خبرات في المنطقة العربية وأكدت الإدارة الحمراء وقتها أن فايلر لديه مشروع كبير لتنفيذه في القلعة الحمراء وقتها لكن المدرب السيسرير رحل أواخر سبتتمبر 2020 على خلفية جائحة كورونا.

وتشير الدلائل إلى أن فكرة التعاقد معه مدرب مغمور عى طريقة تجربة فايلر غير واردة فى الأهلى حالياً لأن الاتجاه الأكبر حالياً هو التعاقد مع مدرب صاحب تجارب قوية فى أوروبا أو المنطقة العربية أو الاثنين معاً.