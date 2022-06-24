شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال يقترب من الرحيل عن المصري بعد خروجه من حسابات حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اقترب إسلام جمال مدافع النادي المصري، والذي انضم إلى المصري في بداية الموسم الجاري، من الرحيل عن الفريق البورسعيدي في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد خروجه من الحسابات الفنية لحسام حسن خلال الفترة الماضية.

ورغم معاناة النادي المصري بسبب الإصابات والغيابات التي عصفت بلاعبي خط الظهر في الفريق البورسعيدي خلال الفترة الأخيرة، رفض الجهاز الفني للمصري الاستعانة بخدمات إسلام جمال.

ولم يشارك إسلام جمال مع النادي المصري منذ انتقاله إلى الفريق البورسعيدي بسبب استبعاده الدائم من قبل معين الشعباني المدير الفني السابق للفريق، لأسباب فنية.

ويحتل المصري المركز الـ13 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز المصرى فى 5 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو المصرى 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.

انتزع النادي المصري، بقيادة حسام حسن مدرب الفريق، ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام.