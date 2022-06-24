شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى بقيادة سامى قمصان لمواجهة نظيره بيراميدز فى الدور ربع النهائى لبطولة كأس مصر بنسختها القديمة ، وكان المارد الاحمر قد نجح فى الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف فى الدقائق الاخيرة من عمر مباراة الفريقين بالدوري والتى أقيمت مساء الاربعاء الماضى.

موعد مباراة الاهلى وبيراميدز فى كأس مصر

تقام مباراة الأهلى وبيراميدز فى تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 26 يونيو 2022 على استاد القاهرة الدولى.

مشوار الاهلى وبيراميدز فى كأس مصر

وكان الأهلي قد نجح في الفوز على إنبي في دور الـ16 من نسخة العام الماضي بهدف وحيد، فيما تأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بتروجت ينتظر الفائز من الاهلى وبيراميدز

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز لمواجهة بتروجيت في نصف النهائي من نسخة كأس مصر الماضية، التي لم تكتمل حتى الآن.

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

حكم ساحة : الروماني استفان كوفاكس.

مساعد اول : الروماني مارينسكو فاسيليم فلورين.

مساعد ثان : الروماني أرتين ميهاي أوفيديو.

الحكم الرابع : الروماني تشيفوليت أندريه فلورين.

وفي غرفة "الفار"، سيتواجد المجري بوغنار تاماس، ومواطنه بيرك بالاز.