الامارات | الكشف عن "جوهرة إفريقيا" الأكثر لمعاناً بين ماني وصلاح ومحرز وحكيمي!

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن "جوهرة إفريقيا" الأكثر لمعاناً بين ماني وصلاح ومحرز وحكيمي! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختارت مجلة "فور فور تو" البريطانية أفضل 10 لاعبين بكرة القدم في قارة إفريقيا لعام 2022 وذلك بعد أيام من إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن عودة جوائز الأفضل في القارة السمراء بعد غياب نحو عامين بسبب جائحة كورونا.

ومنحت المجلة جائزتها إلى المصري محمد صلاح نجم ليفربول واعتبرته الأفضل في إفريقيا، إذ فضلته على السنغالي ساديو ماني الذي انتقل إلى بايرن ميونيخ، وجاء مواطنه كاليدو كوليبالي مدافع نابولي بالمركز الثالث، ثم النجم الجزائري رياض محرز الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي مع مانشستر سيتي بالمركز الرابع.

أما النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي فجاء بالمركز الخامس، وتالياً القائمة الكاملة للاعبين الأفضل في إفريقيا.

ترتيب أفضل 10 لاعبين في إفريقيا بحسب المجلة

1- محمد صلاح (ليفربول)

2- ساديو ماني (بايرن ميونخ)

3- السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي)

4- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)

5- المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

6- السنغالي إدوارد ميندي(تشيلسي)

7- الإيفواري فرانك كيسي (ميلان)

8- الإيفواري سيباستيان هالر(أياكس أمستردام)

9- النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)

10- الإيفواري ويلفرد زاها (كريستال بالاس)

يذكر أن آخر لاعب فائز بجائزة الأفضل في إفريقيا كان السنغالي ساديو ماني عن عام 2019، في الحفل الذي أقيم في مدينة الغردقة المصرية يناير 2020، بينما فاز الفرعون المصري بلقب الجائزة مرتين 2017 و2018.

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