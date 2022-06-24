الامارات | محمد بركات يعتذر إلى إيهاب جلال.. ويعترف بتقاعس الاتحاد المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات يعتذر إلى إيهاب جلال.. ويعترف بتقاعس الاتحاد المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، محمد بركات بالاعتذار إلى إيهاب جلال مدرب منتخب مصر السابق بعد رحيله السريع عقب ثلاث مباريات فقط من توليه المهمة.

وقال لقناة المحور: "لا بد أن نعترف بحدوث تسرع في اختيار ملف المدرب بعد رحيل كيروش، الحقيقة أننا عقدنا جلسة مع كيروش وتفاوضنا للتجديد وكان هناك قبول من الطرفين، ثم تغير الأمر ولا أعلم السبب".

وأكد أن البعض ممن طالب بتعيين إيهاب جلال، هم من طالبوا برحيله حتى قبل توليه المهمة، موضحا أن الهجوم ضد الاتحاد المصري والمطالبة بالاستقالة الجماعية أصبح نغمة يرددها الكثيرون بدلا من مساعدة الاتحاد على التطوير.

واعترف بركات بوجود تقاعس وتقصير من جانب اتحاد الكرة في أزمة اختيار ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال إنه لا بد من الاعتراف بالأخطاء التي حدثت من جانب الاتحاد المصري، وعلى رأسها أزمة استضافة نهائي دوري الأبطال.

وأضاف "الاتحاد المصري كلف الأهلي خسارة لقب دوري الأبطال، لا بد أن نعترف بذلك، الأهلي إذا واجه الوداد في أي ملعب خارج المغرب، كان سيخرج فائزا، لأن الأهلي أفضل بمراحل على المستوى الفني".

وتابع "هناك بالفعل خطأ فادح حدث في أزمة وصول خطاب من الكاف لعرض استضافة نهائي الأبطال، وأنا بشكل شخصي لا أعلم شيئا عن هذا الخطاب أو مجلس إدارة الاتحاد".

وأكد أنه حزين بسبب التعرض للهجوم من جانب جماهير القلعة الحمراء، ولكنه ليس غاضبا، فجمهور الأهلي له فضل كبير عليه في مسيرته، كما أن مشجعي الأهلي يفضلون مصلحة النادي على أي شخص حتى محمود الخطيب رئيس النادي نفسه.

وأشار بركات إلى أن اتهام الاتحاد بالتزوير والفشل أمر مرفوض، فربما يكون هناك إهمال ولكن ليس بفساد أو تزوير كما يتحدث البعض، مؤكدا أن الحديث عن استقالة الاتحاد المصري سيعيد الكرة المصرية، عدة سنوات للخلف، لأنه سيعيد زمن اللجان المؤقتة.

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