الامارات | لاعب بعمر الـ 31 سنة يشتري نادياً تأسس في 1911

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب بعمر الـ 31 سنة يشتري نادياً تأسس في 1911 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر مدافع نوتنجهام فورست الإنجليزي حالياً، ستيف كوك وسائل الاعلام البريطانية وذلك بعد ان أعلن استحواذه على أكبر عدد من الأسهم في نادي ساسكس ويستفيلد المنتمي لدوري الدرجة الوسطى في مقاطعة ساسكس وأنهى الموسم الماضي في المركز الـ 11 ويقع مقره شمال مدينة هاستينغز البريطانية، لكن اللاعب لم يذكر ما إذا كان سينتقل مستقبلاً للعب لصالح النادي الذي أصبح يمتلكه أو سيتولى تدريبه أو إدارته.

وكان ستيف كوك قد ساعد ناديه نوتنجهام فورست في الصعود إلى الدرجة الممتازة "البريميرليغ" بعد أن ظل الفريق يكافح للعودة للأضواء على مدار 23، قبل أن ينجح شراء النادي الذي تأسس في عام 1911 ولعب بشكل أساسي مبارياته على مستوى مقاطعة ساسكس.

وقال اللاعب في تغريدة نشرها الموقع الرسمي لنادي ويستفيلد حول السبب وراء امتلاك النادي إنه مسرور لأن حصل على هذه الفرصة، وأضاف: "الفكرة تتماشى مع طموحاتي الحالية وأتطلع لمساعدة كرة القدم المحلية".

ومن جانبه، قال رئيس ويستفيلد جاك ستابلي: "لقد عرفت ستيف منذ وقت طويل، وقد أوصلتنا الأشهر القليلة الماضية من المحادثات إلى هذه النقطة".

وأضاف: "النادي الذي يضم الآن ستة فرق للبالغين وثمانية فرق للشباب، لقد جرى تحديث الأرضية، "ستيف يطابق طموح النادي وهو متحمس للبداية".

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