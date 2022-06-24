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الامارات | ليفاندوفيسكي يحدد مصير رونالدو في سوق الانتقالات!

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفيسكي يحدد مصير رونالدو في سوق الانتقالات! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "آس" الإسبانية بأن الأسطورة البرتغالي سينتقل من مانشستر يونايتد إلى بايرن ميونيخ اعتباراً من الموسم الجديد في حال رحيل البولندي روبرت ليفاندوفيسكي عن النادي البافاري بناء على رغبته في اللعب مع  

يذكر أن رونالدو ما زال لديه في عقده مع مانشستر يونايتد موسم آخر ليستمر في قلعة "أولد ترافورد" حتى يونيو 2023، فيما تتمسك إدارة بايرن ميونيخ بمهاجمها الفذ ليفاندوفيسكي.

وكان رونالدو قد لعب حتى الان في أربع دوريات أوروبية هي الإنجليزي والإيطالي والبرتغالي والإسباني وربما يكمل السلسلة بالانتقال إلى الألماني ثم الفرنسي مسجلاً رقماً تاريخياً للاعب لعب في كل الدوريات الأوروبية الكبرى.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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