رابطة الأندية : إعادة مباراة الأهلي والمحلة في حالة واحدة فقط

الشارقة - اميمة ياسر - أكد اللواء ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المديرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، في تصريحات لقناة "Ten" ، أن مباراة الأهلي وغزل المحلة لا يمكن أن تعاد إلا في حال اعتراف الحكم بارتكاب أخطاء، مشيرا إلى أنه لم يشهد من قبل إعادة مباراة في المسابقة لسبب مشابه.

وقال سويلم "عبدالعزيز السيد حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة من الحكام المميزين، الأخطاء واردة، ولدينا أفضل حكام في قارة أفريقيا".

وأضاف سويلم : "مع احترامي لنادي غزل المحلة، لو كل نادٍ شعر بالظلم من قرار تحكيمي معين طالب بإعادة المباراة وهدد بالانسحاب من الدوري، لن تكتمل أي مسابقة".

وتابع سويلم "إذا وافقنا على طلب نادي غزل المحلة بمعاقبة الحكام وإعلان العقوبة، فإن ذلك سيأتي بالسلب على الحكام في المستقبل، أعتقد أن عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام لديه من الشجاعة ما يكفي للاعتراف بأخطاء الحكام إن وجدت".

واختتم "إعادة أي مباراة في الدوري المصري لا تتم إلا بعد اعتراف حكم المباراة أو لجنة الحكام بأن هناك أخطاء، كما أن هذا الأمر يخص لجنة المسابقات بالرابطة برئاسة عامر حسين، لكن أعتقد أنه لم يحدث من قبل أن أعيدت مباراة في الدوري".

وكان الأهلي تغلب على غزل المحلة بنتيجة 2-1 على مساء الأربعاء الماضي ضمن الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

ارتكاب أخطاء فجة

لكن نادي غزل المحلة أصدر بيانًا، هاجم فيه حكم المباراة عبدالعزيز السيد، واتهمه بـ"ارتكاب أخطاء فجة" ضد ناديه ولصالح الأهلي، مطالبًا بإعادة المباراة وإلا سيقاطع المسابقة، فيما طالب علي العباسي، رئيس النادي، في تصريحات إعلامية بضرورة معاقبة الحكم وإعلان العقوبة.