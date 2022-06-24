شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحمل 35 ألف دولار تكلفة الحكام الأجانب لمباراته أمام بيراميدز فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحمل النادي الأهلي 35 ألف دولار تكلفة استقدام حكام أجانب لمباراته المقبلة في كأس مصر أمام بيراميدز المقرر لها مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة.

ورغم تحمل اتحاد الكرة تكلفة الحكام فى مباريات كأس مصر، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على الحكام الأجانب، لاسيما أن الأهلي طلب حكاما أجانب لهذا اللقاء.

ويصل القاهرة اليوم طاقم الحكام الرومانى الذى سيدير مباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الـ8 لبطولة كأس مصر، على أن يعاين الطاقم استاد القاهرة غدا السبت.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية عن حكام مباراة الأهلي وبيراميدز فى دور ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضى، والمقرر أقامتها يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى.

وجاء طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر كالتالى :

حكم ساحة : الروماني استفان كوفاكس

مساعد اول :الروماني مارينسكو فاسيليم فلورين

مساعد ثان :الروماني أرتين ميهاي أوفيديو

الحكم الرابع : الروماني تشيفوليت أندريه فلورين

فار: المجري بوغنار تاماس

فار: المجري بيرك بالاز

كان الأهلى قد تجاوز إنبى بعد الفوز عليه فى دور الـ16 بهدف وحيد، فيما تأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة الأهلى وبيراميدز لمواجهة بتروجت فى دور نصف النهائى من نسخة كأس مصر الماضية، والفائز فى نصف النهائى سيواجه الزمالك فى نهائى البطولة بعدما أطاح بأسوان بهدفين مقابل هدف.