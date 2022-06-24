شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا فى الجولة 23 لمسابقة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا بعدما حقق الفارس الأبيض فوزاً غالياً على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت فى إطار لقاءات الجولة 22 من الدورى.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

يلتقى الزمالك فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، مع فريق سيراميكا الموافق 28 يونيو 2022، والمقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولى.

ترتيب الزمالك وسيراميكا فى جدول الدوري

يحتل نادى الزمالك ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 48 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث فاز فى 15 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 38 هدفا واستقبل 23 هدفا، في المقابل يحتل فريق سيراميكا المركز العاشر بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة جمعها من 22 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 11 مباريات وخسر فى 6 مباريات وأحرز لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكهم 26 هدفا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.