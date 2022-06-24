هل كانت حالة الطرد تستحق أم لا تستحق؟ .. شوبير يرد على بيان المحلة

الشارقة - اميمة ياسر - في أول تعليق للإعلامي أحمد شوبير، على البيان الذي أصدره نادي غزل المحلة، ، التي أقيمت والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

علق أحمد شوبير، على بيان غزل المحلة بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الأهلي ، حيث قال شوبير : «امبارح أنا كنت في الاستديو لمباراة الأهلي وغزل المحلة، وكان يتواجد معي في الاستديو الكباتن طه إسماعيل وعماد متعب ومحمد أبوالعلا وسمير محمود عثمان، للحالات التحكيمية، قولت (يا داهية دقي)، أنا مكنتش بتفرج على الماتش، ده أنا كنت بحلل ماتش تاني أكيد!».

وأضاف :«حالة الطرد التي تعرض لها أحمد الشيخ، كانت في الدقيقة 94، والحكم لعب المباراة حتى الدقيقة 100، بعدما لجأ إلى تقنية الفار، هل كانت حالة الطرد تستحق أم لا تستحق؟، هل لو حالة الطرد غير صحيحة، وهي صحيحة بنسبة 100%، هل أثرت على نتيجة المباراة أم لم تؤثر؟».

وتابع: «ضربة الجزاء التي احتسبت للأهلي صحيحة بنسبة 100%»، مضيفًا: «كرة الهدف الثاني للأهلي، لا توجد فيها أي خطأ، لأن عمرو السولية، وصل للكرة قبل لاعب غزل المحلة».

بيان غزل المحلة بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الأهلي

1- احتسب الحكم في الدقيقة العاشرة ضربة جزاء ضد غزل المحلة، ولم يلجأ للتأكُّد من صحتها من خلال تقنية الـڤار.

2- تعرَّض لاعب فريق المحلة (يحيى حامد) للضرب بالمرفق من لاعب الأهلي.

في الدقيقة 84 وأشهر الحكم له الكارت الأصفر، رغم أن القانون ينصُّ على وجوب حصول اللاعب مرتكب هذا الخطأ على الكارت الأحمر، ولم يلجأ فيها إلى الـڤار.

3-في هدف الأهلي الثاني الذي أحرزه في الدقيقة 90:35 ارتكب اللاعب (صلاح محسن) لاعب الأهلي خطأ ضدَّ لاعب غزل المحلة في بداية لعبة الهدف، ولم يحتسبه الحكم، ولم يَقُم حكم الـڤيديو باستدعائه لتعديل قراره.

4-في الدقيقة 94:45 قام الحكم بطرد لاعب غزل المحلة أحمد الشيخ بعد استدعاء من حكم الـڤيديو، على الرغم من عدم استدعاء اللعبة للطرد؛ نظرًا للمس لاعب غزل المحلة للكرة قبل اصطدامه بلاعب الأهلي.

5- قام أحد مشجِّعي فريق الأهلي بالنزول إلى أرض الملعب في الدقيقة 91، وظلَّ في أرض الملعب لمدة تزيد على الدقيقة الكاملة، دون أن يوقِفَ الحكم اللعب، وهو خطأ جسيم يستوجب إعادة المباراة؛ نظرًا لأنه خطأ في تطبيق القانون.

وقد تسبَّبت هذه الأخطاء عالية في تغيير نتيجة المباراة، وإنهائها بنتيجة غير عادلة، ومنافية للحقيقة. وعليه، فإننا نتوجه لسيادتكم بهذا الاحتجاج، مطالبين بالآتى:

1-إيقاف حكم المباراة عبدالعزيز السيد، وعدم إسناد أي مباراة قادمة لغزل المحلة إليه.

2- إعادة المباراة ضد النادي الأهلي؛ نظرًا لوقوع مخالفات جسيمة في تطبيق قانون كرة القدم.

ونهيب بسيادتكم اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إرساء العدالة بين فرق الدوري، والنهوض بمسؤوليتكم تجاه أطراف المنظومة؛ فقد بلَغَ السَّيلُ الزُّبى وطفَحَ الكيل.

ويرى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم أن ما يحدث ليس فقط ظُلمًا لنتائج وسير النادي في طريقه الصحيح، ولكن الأخطر هو زرع الكراهية والحقد داخل نفوس الجماهير تجاه الأندية التي تأخذ حقوقًا ليست لها، وهذا يُعدُّ هدمًا للهدف الرئيسي للمنظومة الرياضية، كما أنه يؤدِّي إلى ضرب استقرار المجتمع، وإثارة الفتن بين فئاته المختلفة.

وقد رتَّبنا أنفسنا في هذه المرة إن لم يكن هناك وقفة حاسمة؛ فسنقوم باتخاذ قرارات، من شأنها:

1- مقاطعة جميع المسابقات الخاضعة لإشرافكم (الدوري وكأس الرابطة).

2- تجميع كل الأخطاء والمواقف التي لم نأخذ حقَّنا فيها، وإرسالها مرفقة

بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).