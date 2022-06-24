شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يظهر فى مران اليوم بعد عرض أكرم توفيق على الخبير النمساوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، والدكتور محمد وفائى أخصائى العلاج الطبيعى والتأهيل بالنادى فى مران الفريق المقرر له مساء اليوم الجمعة، بعدما قام الثنائى بزيارة نادى بايرن ميونخ الألمانى، ‏قبل التوجه ‏إلى النمسا، للاطلاع على آخر المستجدات والتقنيات الحديثة فى مجال الطب الرياضى.

ومن المقرر أن يتواجد الثنائى فى مباراة الأهلى وبيراميدز المقرر لها التاسعة والنصف من مساء بعد غد الأحد، في ربع نهائي النسخة القديمة من بطولة كأس مصر.

ووجه الدكتور أحمد أبو عبلة الشكر للجهاز الطبى لفريق ‏بايرن بقيادة الدكتور يوخن هانا لتعاونه مع الجهاز الطبي بالأهلي، كما حرص على إهداء درع الأهلي للدكتور يوخن على هامش الزيارة، والذى أعرب عن امتنانه لهذه اللافتة الكريمة من طبيب الأهلى.‏

وعقب رحلة ألمانيا توجه الدكتور أحمد أبو عبلة إلى النمسا رفقة أكرم توفيق لعرض اللاعب على ‏البروفيسور كريستيان فينك، واطلاعه على الأشعة والقياسات العضلية وذلك للوقوف على ‏آخر مستجدات حالته وموعد شفائه وانتظامه في التدريبات الجماعية. ‏

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى ‏فى بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت بالكاميرون وأجرى جراحة الرباط الصليبى تحت إشراف ‏البروفسيور كريستيان فينك فى النمسا.