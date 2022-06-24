شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال سيف عيسى بعد اختياره لرفع علم مصر فى افتتاح دورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اللجنة الأولمبية خلال الساعات الماضية عن اختيار سيف عيسى وفريال أشرف لرفع العلم المصرى فى افتتاح دورة العاب البحر المتوسط، والتى تقام بالجزائر وتنطلق منافساتها غدا السبت.



سيف عيسى

ونشر سيف عيسى للعب منتخب التايكوندو عبر صفحته بموقع إنستجرام، صورة خلال إحدى البطولات رافعا العلم المصرى وعلق عليها "فخور جدا لاختيارى لرفع علم بلدى مصر، مع البطلة الأولمبية فريال أشرف فى حفل افتتاح دورة العاب البحر المتوسط بالجزائر".

وتنص لوائح اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط على أن يحمل علم كل دولة فى حفل الافتتاح لاعب ولاعبة، ووصلت بعثة مصر إلى مدينة وهران ظهر الخميس على متن طائرة خاصة أقلت جميع أفراد البعثة، حيث تشارك مصر في 19 رياضة ببعثة تضم 183 لاعبا ولاعبة.

وتم اختيار سيف عيسى وفريال أشرف بعد الاجتماع الذى عقده الدكتور عبد العزيز غنيم مع الدكتور الباسل عبد الله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة في حضور المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، والذي رافق البعثة من القاهرة إلى وهران وتواجد في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، من أجل مناقشة الأسماء المرشحة لحمل علم مصر في حفل الافتتاح الذي سيقام يوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساء.