شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم مباراة الأهلى وبيراميدز يصل خلال ساعات ويعاين استاد القاهرة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل القاهرة اليوم طاقم الحكام الرومانى الذى سيدير مباراة الأهلى وبيراميدز في دور الـ8 لبطولة كأس مصر، على أن يعاين الطاقم ستاد القاهرة غدا السبت.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية عن حكام مباراة الأهلى وبيراميدز فى دور ربع نهائى كأس مصر للموسم الماضى، والمقرر أقامتها يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى.

طاقم حكام مباراة الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر..

حكم ساحة : الروماني استفان كوفاكس

مساعد أول :الروماني مارينسكو فاسيليم فلورين

مساعد ثان :الروماني أرتين ميهاي أوفيديو

الحكم الرابع : الروماني تشيفوليت أندريه فلورين

فار: المجري بوغنار تاماس

فار: المجري بيرك بالاز

كان الأهلى قد تجاوز إنبى بعد الفوز عليه فى دور الـ16 بهدف وحيد، فيما تأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة الأهلى وبيراميدز لمواجهة بتروجت فى دور نصف النهائى من نسخة كأس مصر الماضية، والفائز فى نصف النهائى سيواجه الزمالك فى نهائى البطولة بعدما أطاح بأسوان بهدفين مقابل هدف.