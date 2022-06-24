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قصة صور ..الورد اللي فتّح المستطيل الأخضر فى الكرة المصرية

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المباريات الأخيرة من عمر مسابقة الدوري، تألقا واضحا لعدد من العناصر الشابة التي تم تصعيدها في ظروف حرجة بسبب ضغط المباريات وزيادة عدد المصابين وحاجة الفرق إلى تدعيمات في مختلف الخطوط.

 

وتشبث الناشئون الذين تم تصعيدهم مؤخرا بالفرصة، ليتألقوا ويكونوا من أهم العناصر المؤثرة في فرقهم وسببا في تغير النتائج، وكان زياد طارق لاعب الأهلي أحد تلك العناصر، بعدما صنع هدف الفوز لفريقه على غزل المحلة في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف ليحصد الأحمر ثلاث نقاط ثمينة في صراع الصدارة.

 

كما نجح يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك الواعد، في تسجيل هدف الفوز لفريقه على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف ليحافظ للزمالك على قمة الدوري العام.

 

وفي المصري، تألق زياد فرج لاعب الفريق البورسعيدي ليشارك بشكل فعال في فوز فريقه على الجونة بهدف نظيف ويعود المصري إلى الانتصارات بعد 70 يوما من النتائج السلبية في الدوري.

 

كما خطف شباب آخرون أنظار الجماهير بعد تألقهم مع القطبين مثل، سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك، ومصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي والذي بات يهدد محمد الشناوي في حراسة العرين الأحمر.

 

 

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مصطفى شوبير

 

 

 

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سيف فاروق جعفر ( رقم 40) وحسام عبد المجيد ( رقم 35)  ومحمد عبد الغني ( رقم 5)

 

 

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زياد طارق

 

 

 

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زياد طارق

 

 

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زياد طارق

 

 

 

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زياد طارق

 

 

 

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زياد فرج

 

 

 

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زياد فرج

 

 

 

 

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مصطفى شوبير

 

 

 

 

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سيف فاروق جعفر

 

 

 

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سيف فاروق جعفر

 

 

 

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يوسف أسامة نبيه

 

 

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يوسف أسامة نبيه

 

 

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يوسف أسامة نبيه

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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