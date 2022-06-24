الأهلي يسابق الزمن لحسم ملف المدرب الجديد .. تعرف على التفاصيل

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لحسم ملف المدرب الجديد .. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحسم ملف المدرب الجديد والإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل لخلافة بيتسو موسيماني الذي تم فسخ العقد معه قبل أسبوعين بالتراضي.
وإقترب مسئولو الأهلي من حسم هذا الملف بعدما قاربت المفاوضات التى تُجري حالياً مع أكثر من مدرب أجنبي على الإنتهاء حيث يُفاضل مسئولو القلعة الحمراء بين البلجيكي يانيك فيريرا والأمريكي من أصل ألماني ديفيد فاجنر وهناك أيضاً أكثر من مدرب أخر مُرشح منهم الألماني توماس شاف لكن المفاضلة تتم حالياً بين فاجنر ويانك وسيتم حسم هذا الملف سريعاً وسيتم الإعلان عنه في غضون الأيام القليلة المقبلة.
ويتفاوض الأهلى مع مدربين أوروبيين ومن أمريكا اللاتينية تمهيداً للتعاقد مع أحدهم، وجميعهم لهم خبرات وتجارب جيدة فى عالم التدريب سواء فى أوروبا أو المنطقة العربية.
إدارة الأهلي كانت قد تعاقدت مع فايلر في 31 أغسطس 2019 رغم أنه لم يكن صاحب خبرات في المنطقة العربية وأكدت الإدارة الحمراء وقتها أن فايلر لديه مشروع كبير لتنفيذه في القلعة الحمراء وقتها لكن المدرب السيسرير رحل أواخر سبتتمبر 2020 على خلفية جائحة كورونا.
وتشير الدلائل إلى أن فكرة التعاقد معه مدرب مغمور عى طريقة تجربة فايلر غير واردة فى الأهلى حالياً لأن الاتجاه الأكبر حالياً هو التعاقد مع مدرب صاحب تجارب قوية فى أوروبا أو المنطقة العربية أو الاثنين معاً.