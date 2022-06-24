شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لحسم ملف المدرب الجديد .. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحسم ملف المدرب الجديد والإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل لخلافة بيتسو موسيماني الذي تم فسخ العقد معه قبل أسبوعين بالتراضي.

وإقترب مسئولو الأهلي من حسم هذا الملف بعدما قاربت المفاوضات التى تُجري حالياً مع أكثر من مدرب أجنبي على الإنتهاء حيث يُفاضل مسئولو القلعة الحمراء بين البلجيكي يانيك فيريرا والأمريكي من أصل ألماني ديفيد فاجنر وهناك أيضاً أكثر من مدرب أخر مُرشح منهم الألماني توماس شاف لكن المفاضلة تتم حالياً بين فاجنر ويانك وسيتم حسم هذا الملف سريعاً وسيتم الإعلان عنه في غضون الأيام القليلة المقبلة.

واستبعد مسئولو النادى الأهلى فكرة التعاقد مع مدرب مغمور من أوروبا لتدريب الفريق على غرار تجربة السويسرى رينيه فايلر، الذى تم التعاقد معه قبل بيتسو موسيمانى.

ويتفاوض الأهلى مع مدربين أوروبيين ومن أمريكا اللاتينية تمهيداً للتعاقد مع أحدهم، وجميعهم لهم خبرات وتجارب جيدة فى عالم التدريب سواء فى أوروبا أو المنطقة العربية.

إدارة الأهلي كانت قد تعاقدت مع فايلر في 31 أغسطس 2019 رغم أنه لم يكن صاحب خبرات في المنطقة العربية وأكدت الإدارة الحمراء وقتها أن فايلر لديه مشروع كبير لتنفيذه في القلعة الحمراء وقتها لكن المدرب السيسرير رحل أواخر سبتتمبر 2020 على خلفية جائحة كورونا.

وتشير الدلائل إلى أن فكرة التعاقد معه مدرب مغمور عى طريقة تجربة فايلر غير واردة فى الأهلى حالياً لأن الاتجاه الأكبر حالياً هو التعاقد مع مدرب صاحب تجارب قوية فى أوروبا أو المنطقة العربية أو الاثنين معاً.