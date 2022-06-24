شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعاقب أشرف بن شرقى بخصم 50 ألف جنيه بعد خروجه عن النص فى القمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك معاقبة أشرف بن شرقي لاعب الوسط المغربي عقب خروجه عن النص في مباراة الأهلي الماضية والتي انتهت بتعادل الفريقين 2/2 ، حيث كشف مصدر داخل الجهاز الفني إن فيريرا غاضب من تصرف بن شرقي واتهمه باللاعب الهاوي ولا يعلم دوره كلاعب فقط داخل الفريق.
وتم خصم 50 الف جنيه من مستحقات اشرف بن شرقي نتيجة خروجه عن النص اثناء الاستبدال مع توجيه تحذير له بالاستبعاد من المباريات في حالة تكراره الخروج عن النص.
وحصد بن شرقي 7 ألقاب خلال مسيرته الكروية جاءت بواقع: 4 بطولات مع الزمالك هي" الدوري العام ـ كأس مصر ـ السوبر الأفريقي ـ السوبر المصري" ـ وبطولتين مع الوداد المغربي هما "دوري أبطال أفريقيا ـ الدوري المغربي" ـ والدوري السعودي مع الهلال.
وعلى مدار مسيرته الكروية، لعب بن شرقي لـ 4 أندية مختلفة بخلاف نادي الزمالك، وبدأ بن شرقي مسيرته الكروية في نادي المغرب الفاسي، حيث شارك معه في 48 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 5 أهداف.
ثم انتقل بن شرقي إلى الوداد المغربي حيث شارك معه في 43 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 9 أخرى، ثم التحق بفريق الهلال السعودي حيث شارك معه في 13 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع هدفين.
وانضم بن شرقي إلى فريق لانس الفرنسي ليشارك 26 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفاً قبل أن يطرق أبواب الدوري المصري عن طريق نادي الزمالك.