شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعاقب أشرف بن شرقى بخصم 50 ألف جنيه بعد خروجه عن النص فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك معاقبة أشرف بن شرقي لاعب الوسط المغربي عقب خروجه عن النص في مباراة الأهلي الماضية والتي انتهت بتعادل الفريقين 2/2 ، حيث كشف مصدر داخل الجهاز الفني إن فيريرا غاضب من تصرف بن شرقي واتهمه باللاعب الهاوي ولا يعلم دوره كلاعب فقط داخل الفريق.

وتم خصم 50 الف جنيه من مستحقات اشرف بن شرقي نتيجة خروجه عن النص اثناء الاستبدال مع توجيه تحذير له بالاستبعاد من المباريات في حالة تكراره الخروج عن النص.