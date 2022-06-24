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البنك الأهلى يستعيد أحمد سعيد أمام المقاولون عقب انتهاء الإيقاف

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القاهرة - سامية سيد - يعود أحمد سعيد لاعب خط وسط فريق البنك الاهلى للفريق المباراة القادمة أمام المقاولون العرب في بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب أنتهاء أيقاف اللاعب .

وكان غاب أحمد سعيد عن البنك الاهلى أمام الزمالك عقب تعرضة للايقاف بسبب تراكم الانذرات وتعرض الفريق للهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف .

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز الثلاثاء المقبل على ستاد الجبل الأخضر في تمام الساعة السابعة مساءا .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة حيث فاز في 7 مباريات و تعادل في 9 مباريات و تلقى الهزيمة في 6 مباريات .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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